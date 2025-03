Quadrilha de furtos de celulares é desmantelada em Manaus (AM) Criminosos foram detidos enquanto comemoravam os crimes Balanço Geral Manaus|Do R7 25/03/2025 - 18h35 (Atualizado em 25/03/2025 - 18h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Manaus (AM) desmantelou uma quadrilha especializada em furtar celulares de passageiros em ônibus e terminais da capital. Dois homens e duas mulheres foram presos em flagrante enquanto comemoravam os crimes, sendo encontrados com nove aparelhos.

A ação, realizada após denúncia anônima, contou com reforço do patrulhamento na área central. Os homens do grupo já possuíam antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas.