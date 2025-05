Quadrilha que aplicava golpes com falsa venda de carros é presa em Manaus (AM) O grupo, composto por três homens e uma mulher, montava escritórios falsos e desaparecia com o dinheiro das vítimas Balanço Geral Manaus|Do R7 29/05/2025 - 17h09 (Atualizado em 29/05/2025 - 17h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Manaus (AM), uma quadrilha enganou pelo menos 8 pessoas com falsas vendas de veículos, transformando o sonho do carro próprio em pesadelo. O grupo, composto por três homens e uma mulher, montava escritórios falsos e desaparecia com o dinheiro das vítimas. A polícia prendeu três membros, mas Leonardo Silva continua foragido. Os criminosos arrecadaram R$ 100 mil e são acusados de estelionato e lavagem de dinheiro.