Quem dança mais? Motorista e cobrador disputam ao vivo no Balanço Geral

No programa Balanço Geral, dois vídeos de um motorista e um cobrador dançando dentro de um ônibus viralizaram nas redes sociais. Adriano e Erick, que trabalham na mesma empresa mas não se conheciam, foram convidados ao programa para uma competição de dança ao vivo. O público foi incentivado a votar em seu dançarino favorito por meio do WhatsApp do programa. A repercussão surpreendeu ambos, que não esperavam tamanha fama.