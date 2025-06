RECORD Manaus celebra 6 anos de história e credibilidade Desde sua estreia, em 2019, a emissora se tornou parte do cotidiano dos telespectadores, oferecendo informação e entretenimento Balanço Geral Manaus|Do R7 17/06/2025 - 17h51 (Atualizado em 17/06/2025 - 17h51 ) twitter

A Record Manaus comemora seis anos de atuação, destacando-se no telejornalismo amazonense. Desde sua estreia, em 2019, a emissora se tornou parte do cotidiano dos telespectadores, oferecendo informação e entretenimento. Com programas como ‘Amazonas no Ar’ e ‘Balanço Geral Manaus’, a Record reforça seu compromisso com a comunidade, promovendo projetos sociais e mantendo uma conexão direta com o público.