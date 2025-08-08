Repositores e operadores de caixa: Allison Mota encara a rotina de quem faz o mercado funcionar Conheça os desafios e a importância de cada função para garantir uma experiência de compra eficiente e satisfatória Balanço Geral Manaus|Do R7 08/08/2025 - 16h28 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h28 ) twitter

No episódio de hoje do Na Batalha, exploramos a rotina desafiadora dos repositores e operadores de caixa em um supermercado. Acompanhe a experiência de um repórter que vivencia o dia a dia desses profissionais essenciais, desde a reposição de produtos até o atendimento ao cliente no caixa. Conheça os desafios e a importância de cada função para garantir uma experiência de compra eficiente e satisfatória.