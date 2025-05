Representante comercial é assaltado ao estacionar na frente de casa em Manaus (AM) Moradores e trabalhadores relatam as dificuldades e inseguranças enfrentadas por quem vive e trabalha na região Balanço Geral Manaus|Do R7 14/05/2025 - 13h08 (Atualizado em 14/05/2025 - 13h08 ) twitter

No bairro Coroado, zona leste de Manaus (AM), um representante comercial foi vítima de um ousado assalto à mão armada, capturado por câmeras de vigilância. Moradores e trabalhadores relatam as dificuldades e inseguranças enfrentadas por quem vive e trabalha na região. A reportagem fala sobre a importância de medidas preventivas, como evitar permanecer dentro do carro ao estacionar. A polícia investiga o caso, utilizando as imagens para identificar os criminosos.