Saiba quais as responsabilidades e os cuidados ao cuidar de uma cobra em casa Especialistas destacam a importância de escolher a espécie certa, preparar o ambiente adequado e entender as necessidades alimentar Balanço Geral Manaus|Do R7 04/08/2025 - 16h12 (Atualizado em 04/08/2025 - 16h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No ‘Momento Pet’, a veterinária Ester Moraes e o criador Lucas falam sobre a criação de cobras como animais de estimação. Eles destacam a importância de escolher a espécie certa, preparar o ambiente adequado e entender as necessidades alimentares. Ester explica que as cobras não requerem vacinação, mas precisam de exames regulares. A interação com outros animais deve ser cuidadosa para evitar acidentes.