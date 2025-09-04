SAMU registra maior número de atendimento por acidentes de trânsito no mês de agosto
A zona leste e norte são as mais afetadas, com motociclistas sendo as principais vítimas
Agosto registrou forte aumento nos acidentes de trânsito em Manaus (AM), com cerca de 1.500 casos atendidos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o maior número em 2025. A diretora do SAMU, Ellen Assunção, destaca o crescimento populacional e o aumento de veículos como fatores contribuintes. A zona leste e norte são as mais afetadas, com motociclistas como as principais vítimas. Esforços são feitos para mitigar os acidentes através de orientações e políticas de saúde.