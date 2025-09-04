SAMU registra maior número de atendimento por acidentes de trânsito no mês de agosto A zona leste e norte são as mais afetadas, com motociclistas sendo as principais vítimas Balanço Geral Manaus|Do R7 04/09/2025 - 16h44 (Atualizado em 04/09/2025 - 16h44 ) twitter

Agosto registrou forte aumento nos acidentes de trânsito em Manaus (AM), com cerca de 1.500 casos atendidos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o maior número em 2025. A diretora do SAMU, Ellen Assunção, destaca o crescimento populacional e o aumento de veículos como fatores contribuintes. A zona leste e norte são as mais afetadas, com motociclistas como as principais vítimas. Esforços são feitos para mitigar os acidentes através de orientações e políticas de saúde.