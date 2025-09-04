Logo R7.com
SAMU registra maior número de atendimento por acidentes de trânsito no mês de agosto

A zona leste e norte são as mais afetadas, com motociclistas sendo as principais vítimas

Balanço Geral Manaus|Do R7

Agosto registrou forte aumento nos acidentes de trânsito em Manaus (AM), com cerca de 1.500 casos atendidos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o maior número em 2025. A diretora do SAMU, Ellen Assunção, destaca o crescimento populacional e o aumento de veículos como fatores contribuintes. A zona leste e norte são as mais afetadas, com motociclistas como as principais vítimas. Esforços são feitos para mitigar os acidentes através de orientações e políticas de saúde.

