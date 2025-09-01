Sargento da PM atira em ex-mulher e ex-sogra no meio da rua e foge O incidente ocorreu após o término do relacionamento, o qual o sargento não teria aceitado Balanço Geral Manaus|Do R7 01/09/2025 - 16h59 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h59 ) twitter

Um sargento da Polícia Militar está foragido após atirar na ex-mulher e na ex-sogra no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus (AM). O incidente ocorreu após o término do relacionamento, o qual o sargento não teria aceitado. Imagens chocantes mostram o momento do disparo, com a vítima caindo no chão. A polícia está em busca do suspeito, enquanto a reportagem completa será exibida mais tarde na RECORD.