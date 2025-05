Sargento da PM reage a tentativa de assalto e mata um dos suspeitos A polícia investiga o ocorrido, com imagens de câmeras de segurança sendo analisadas Balanço Geral Manaus|Do R7 16/05/2025 - 13h26 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h26 ) twitter

No bairro Nossa Senhora de Fátima, em Manaus (AM), um sargento da Polícia Militar reagiu a uma tentativa de assalto e atirou nos criminosos. Um deles morreu no local e o outro foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro. O sargento Plácido, conhecido nas redes sociais, foi alvo de disparos, mas utilizou seu treinamento para se defender. O caso gerou diferentes versões, com testemunhas alegando que policiais à paisana teriam iniciado o tiroteio. A polícia investiga o ocorrido, com imagens de câmeras de segurança sendo analisadas.