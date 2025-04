Secretário Municipal de Educação discute os desafio e avanços na cidade de Manaus (AM) Júnior Mar aborda temas como metas para 2025, alimentação escolar, inclusão, creches e valorização dos profissionais da educação Balanço Geral Manaus|Do R7 15/04/2025 - 16h48 (Atualizado em 15/04/2025 - 16h48 ) twitter

O Balanço Geral Manaus (AM) recebe o novo Secretário Municipal de Educação, Júnior Mar, para discutir os desafios e avanços na educação da cidade. Com destaque nacional no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), Manaus busca manter e ampliar suas conquistas.

O Secretário aborda temas como metas para 2025, alimentação escolar, inclusão, creches e valorização dos profissionais da educação. Além disso, Júnior Mar destaca a importância do investimento em educação e compartilha planos para aumentar vagas em creches e melhorar a infraestrutura escolar.

A entrevista também aborda a valorização dos servidores e a importância da merenda escolar para o desenvolvimento dos alunos.