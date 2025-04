STJ autoriza reajuste da tarifa do transporte coletivo em Manaus (AM) Decisão, assinada pelo ministro Herman Benjamin, considera que a interferência judicial poderia comprometer as contas públicas

Balanço Geral Manaus|Do R7 11/04/2025 - 16h53

