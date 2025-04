Suframa impulsiona crescimento econômico e sustentabilidade em Manaus (AM) Superintendente fala sobre o crescimento econômico do Polo Industrial, que iniciou 2025 com um faturamento recorde e aumento na geração de empregos Balanço Geral Manaus|Do R7 11/04/2025 - 16h43 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h43 ) twitter

A entrevista com Bosco Saraiva, superintendente da Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus), destaca o crescimento econômico do Polo Industrial de Manaus, que iniciou 2025 com um faturamento recorde e aumento na geração de empregos.

A adesão ao projeto ZFM+ESG alinha indústria e sustentabilidade, enquanto novos setores, como medicamentos sólidos, mostram-se promissores.

A Zona Franca de Manaus se reinventa com a incorporação de inteligência artificial e automação, sem comprometer empregos, graças à capacitação contínua.

A Suframa também desempenha um papel crucial na preservação da Floresta Amazônica e no desenvolvimento econômico do interior do Amazonas.