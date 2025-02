Suspeito aborda vítima, rouba celular e exige senha de desbloqueio Moradores do bairro Parque das Nações, em Manaus (AM), têm sofrido com esse tipo de roubo Balanço Geral Manaus|Do R7 20/01/2025 - 16h29 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h29 ) twitter

Imagens feitas por uma câmera de segurança mostram um homem sendo assaltado no Parque das Nações, em Manaus (AM). No vídeo, é possível ver o criminoso chegando de motocicleta, roubando o celular da vítima e, usando uma arma de fogo como forma de ameaça, exigindo a senha de desbloqueio do aparelho. Moradores do bairro relatam outros casos de roubo e falam sobre sensação de insegurança.