Suspeito de assalto a pet shop e outros crimes é preso após aterrorizar a zona leste de Manaus (AM) A prisão ocorreu em menos de 24 horas, graças à ação rápida da Polícia Civil do Amazonas Balanço Geral Manaus|Do R7 14/08/2025 - 16h24 (Atualizado em 14/08/2025 - 16h24 )

Um homem foi preso após roubar um pet shop na zona leste de Manaus (AM). Francisco de Almeida Pereira, conhecido da polícia, fingiu ser cliente antes de anunciar o assalto. Ele usou um simulacro de arma para intimidar a funcionária e levou celulares. A prisão ocorreu em menos de 24 horas, graças à ação rápida da Polícia Civil do Amazonas. Francisco já tinha antecedentes por violência doméstica.