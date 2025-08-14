Suspeito de assalto a pet shop e outros crimes é preso após aterrorizar a zona leste de Manaus (AM)
A prisão ocorreu em menos de 24 horas, graças à ação rápida da Polícia Civil do Amazonas
Um homem foi preso após roubar um pet shop na zona leste de Manaus (AM). Francisco de Almeida Pereira, conhecido da polícia, fingiu ser cliente antes de anunciar o assalto. Ele usou um simulacro de arma para intimidar a funcionária e levou celulares. A prisão ocorreu em menos de 24 horas, graças à ação rápida da Polícia Civil do Amazonas. Francisco já tinha antecedentes por violência doméstica.