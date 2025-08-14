Logo R7.com
Suspeito de assalto a pet shop e outros crimes é preso após aterrorizar a zona leste de Manaus (AM)

A prisão ocorreu em menos de 24 horas, graças à ação rápida da Polícia Civil do Amazonas

Balanço Geral Manaus|Do R7

Um homem foi preso após roubar um pet shop na zona leste de Manaus (AM). Francisco de Almeida Pereira, conhecido da polícia, fingiu ser cliente antes de anunciar o assalto. Ele usou um simulacro de arma para intimidar a funcionária e levou celulares. A prisão ocorreu em menos de 24 horas, graças à ação rápida da Polícia Civil do Amazonas. Francisco já tinha antecedentes por violência doméstica.

