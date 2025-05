Suspeito de assalto morre durante fuga, na zona norte de Manaus (AM) O homem, identificado como Everton Andrade de Souza, estaria cometendo assaltos com comparsa quando se desequilibrou da moto Balanço Geral Manaus|Do R7 29/05/2025 - 14h40 (Atualizado em 29/05/2025 - 14h40 ) twitter

Um assaltante morreu, após cair de uma moto durante uma tentativa de fuga no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus (AM). Identificado como Everton Andrade de Souza, 27 anos, ele estava cometendo assaltos com um comparsa quando se desequilibrou e bateu a cabeça. A Polícia Militar isolou a área e o SAMU confirmou o óbito. A esposa do suspeito reconheceu o corpo no local, mas não quis falar com a imprensa.