Suspeito de cometer assaltos é agredido até a morte na zona sul de Manaus (AM)
Em Manaus (AM), a população, cansada de frequentes assaltos, reagiu violentamente contra três suspeitos no bairro Raiz. Dois foram linchados, resultando na morte de um, enquanto o terceiro conseguiu escapar. A polícia encontrou uma arma falsa usada nos crimes e investiga o caso. O incidente destaca a tensão crescente entre moradores e criminosos na região.