Suspeito de matar empresário a facadas é preso em Manacapuru (AM) A Polícia Civil planeja uma coletiva de imprensa para esclarecer detalhes sobre o caso Balanço Geral Manaus|Do R7 24/04/2025 - 16h40 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h40 )

Um homem suspeito de assassinar um empresário com várias facadas foi preso na região metropolitana de Manacapuru (AM). Considerado homicida de alta periculosidade pela polícia, a prisão foi realizada por equipes do 1° Distrito Integrado de Polícia em parceria com a Delegacia de Manacapuru.

A motivação do crime ainda está sob investigação, com possibilidades de roubo seguido de morte ou acerto de contas.

A Polícia Civil planeja uma coletiva de imprensa para esclarecer detalhes sobre o caso. O suspeito já está detido no primeiro DIP, enquanto as investigações continuam.