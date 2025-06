Suspeito de matar homem em situação de rua a pauladas é preso em Manaus (AM) O crime ocorreu na Cidade Nova, zona norte da capital, após uma discussão entre os dois Balanço Geral Manaus|Do R7 12/06/2025 - 13h27 (Atualizado em 12/06/2025 - 13h27 ) twitter

Um homem foi preso em Manaus (AM), após confessar ter matado um morador de rua a pauladas. O crime ocorreu na Cidade Nova, zona norte da capital, após uma discussão. O suspeito alegou que a vítima estava roubando em sua área. A polícia localizou o agressor em menos de uma semana. Ele está detido e responderá por homicídio, aguardando decisão do Poder Judiciário do Amazonas.