Suspeito de matar mulher dentro de casa é preso
Dona Francisca, de 48 anos, foi encontrada morta em sua casa no bairro Monte das Oliveiras, em Manaus (AM)
Dona Francisca, de 48 anos, foi encontrada morta em sua casa no bairro Monte das Oliveiras, em Manaus (AM). A polícia prendeu Renato do Vale Costa, suspeito de entrar pelo telhado para roubar, mas surpreendido, esfaqueou a vítima. O crime chocante, descoberto pela filha da vítima, deixou hematomas e perfurações no corpo de Francisca. A motivação ainda é desconhecida, mas uma coletiva de imprensa trará mais detalhes.