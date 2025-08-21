Suspeito de matar mulher dentro de casa é preso Dona Francisca, de 48 anos, foi encontrada morta em sua casa no bairro Monte das Oliveiras, em Manaus (AM) Balanço Geral Manaus|Do R7 21/08/2025 - 16h29 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dona Francisca, de 48 anos, foi encontrada morta em sua casa no bairro Monte das Oliveiras, em Manaus (AM). A polícia prendeu Renato do Vale Costa, suspeito de entrar pelo telhado para roubar, mas surpreendido, esfaqueou a vítima. O crime chocante, descoberto pela filha da vítima, deixou hematomas e perfurações no corpo de Francisca. A motivação ainda é desconhecida, mas uma coletiva de imprensa trará mais detalhes.