Suspeito de matar mulher dentro de casa é preso

Balanço Geral Manaus|Do R7

Dona Francisca, de 48 anos, foi encontrada morta em sua casa no bairro Monte das Oliveiras, em Manaus (AM). A polícia prendeu Renato do Vale Costa, suspeito de entrar pelo telhado para roubar, mas surpreendido, esfaqueou a vítima. O crime chocante, descoberto pela filha da vítima, deixou hematomas e perfurações no corpo de Francisca. A motivação ainda é desconhecida, mas uma coletiva de imprensa trará mais detalhes.

