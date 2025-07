Suspeito de matar pai e filho no Valparaîso é preso após fugir para Iranduba (AM) O crime, motivado por uma suposta rivalidade entre facções, resultou nas mortes de Moisés de Souza e de seu filho de 2 anos Balanço Geral Manaus|Do R7 01/07/2025 - 14h19 (Atualizado em 01/07/2025 - 14h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Manaus (AM), a prisão de um homem suspeito de matar pai e filho no bairro Valparaíso causou grande comoção. O crime, motivado por uma suposta rivalidade entre facções, resultou nas mortes de Moisés de Souza e de seu filho de 2 anos. A operação policial contou com apoio da comunidade e resultou na captura do suspeito na cidade de Iranduba.