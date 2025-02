Suspeito de roubo e sequestro em condomínio de Ponta Negra é preso em Borba (AM) Crime ocorreu em setembro de 2024, na zona oeste de Manaus Balanço Geral Manaus|Do R7 26/02/2025 - 17h48 (Atualizado em 26/02/2025 - 17h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil prendeu um homem de 37 anos em Borba (AM), suspeito de participar de um roubo com sequestro, em um condomínio no distrito de Ponta Negra, em Manaus.

O crime, ocorrido em setembro de 2024, envolveu três criminosos que invadiram a casa de uma magistrada e levaram dinheiro, jóias e outros bens, além de sequestrar as vítimas.

Um dos suspeitos já havia sido preso, enquanto outro criminoso segue foragido.