Suspeito de se passar por policial para extorquir traficantes é preso em Tarumã (AM) O grupo de que o suspeito fazia parte exigia dinheiro, drogas e armas, e usava uniformes e veículos policiais para intimidar suas vítimas Balanço Geral Manaus|Do R7 25/04/2025 - 15h48 (Atualizado em 25/04/2025 - 15h48 )

A polícia prendeu Kaike Gomes da Silva, o último foragido da operação ‘Indecoris’, que investigou um grupo criminoso que extorquia traficantes se passando por policiais.

Kaike, de 26 anos, foi capturado no bairro Tarumã, em Manaus (AM), e está a caminho da audiência de custódia. Ele nega envolvimento, mas as investigações são robustas.

O grupo exigia dinheiro, drogas e armas, e usava uniformes e veículos policiais para intimidar suas vítimas. A facção criminosa oferecia uma recompensa de R$ 20 mil por sua captura.

Agora, Caíque está sob custódia da justiça, enfrentando acusações graves e a ira de facções criminosas.