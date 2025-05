Suspeito de tráfico de drogas fica ferido após resistir à prisão em Manaus (AM) Durante a tentativa de fuga, ele tropeçou em uma pedra, o que facilitou sua captura pela polícia Balanço Geral Manaus|Do R7 15/05/2025 - 17h48 (Atualizado em 15/05/2025 - 17h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Manaus (AM), um homem suspeito de tráfico de drogas ficou ferido, após tentar resistir à prisão. Durante a tentativa de fuga, ele tropeçou em uma pedra, o que facilitou sua captura pela polícia. O incidente ocorreu no bairro Aleixo, zona sul da cidade. O suspeito já tinha passagens anteriores por tráfico. Ele foi levado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado na delegacia. Com ele, foram encontrados drogas, dinheiro e outros itens relacionados ao tráfico.