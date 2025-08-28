Suspeito tem mais de 23 boletins de ocorrência e um mandado de prisão Durante a prisão do homem, conhecido por roubar trabalhadores nas primeiras horas da manhã, foram apreendidos celulares roubados e drogas Balanço Geral Manaus|Do R7 28/08/2025 - 16h39 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h39 ) twitter

Em Manaus (AM), um homem de 22 anos foi preso, suspeito de cometer diversos assaltos na zona leste da cidade. Conhecido por roubar trabalhadores nas primeiras horas da manhã, ele já possuía 23 boletins de ocorrência. Durante a prisão, foram apreendidos celulares roubados e drogas. A denúncia de uma vítima, incentivada pela família, foi crucial para a captura do criminoso, que alegou cometer os crimes para ajudar a mãe.