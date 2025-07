Suspeitos de roubo a joalheria em shopping de Manaus (AM) são presos O assalto, ocorrido em 13 de junho, envolveu três criminosos que fugiram com joias em uma motocicleta Balanço Geral Manaus|Do R7 01/07/2025 - 14h10 (Atualizado em 01/07/2025 - 14h10 ) twitter

Suspeitos de roubo a uma joalheria em shopping da zona centro-sul de Manaus (AM) foram presos. O assalto, ocorrido em 13 de junho, envolveu três criminosos que fugiram com joias em uma motocicleta. A polícia, com apoio de imagens de segurança, iniciou rapidamente as investigações. Uma coletiva de imprensa trará mais detalhes sobre o caso e a prisão dos envolvidos.