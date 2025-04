Taxista é preso por morte no trânsito em Manacapuru (AM) No último dia 15, Edilson Gonçalves dos Santos, embriagado, atropelou três pessoas, resultando na morte de uma delas

Balanço Geral Manaus|Do R7 10/04/2025 - 14h18 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share