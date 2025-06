Técnico de enfermagem é preso por importunação sexual contra adolescente em Hospital Infantil A vítima, sob efeito de medicação, foi levada ao banheiro pelo funcionário, onde ocorreu o crime Balanço Geral Manaus|Do R7 17/06/2025 - 14h30 (Atualizado em 17/06/2025 - 14h30 ) twitter

Um técnico de enfermagem foi preso em flagrante, após abusar de um adolescente em um hospital infantil em Manaus (AM). A vítima, sob efeito de medicação, foi levada ao banheiro pelo funcionário, onde ocorreu o crime. A denúncia foi feita imediatamente pela mãe, e as câmeras de segurança confirmaram o ocorrido. O técnico, funcionário temporário, foi afastado e a Secretaria de Saúde colabora com a investigação.