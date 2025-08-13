Logo R7.com
Três assaltos em poucas horas deixam moradores da zona oeste de Manaus (AM) em alerta

Criminosos agem armados e de forma truculenta, gerando uma sensação de insegurança entre os moradores, que se sentem presos em suas próprias casas

Balanço Geral Manaus

A zona oeste de Manaus (AM) enfrenta uma onda de assaltos, com três ocorrências registradas no mesmo dia, nos bairros Compensa e Santo Antônio. Criminosos agem armados e de forma truculenta, gerando uma sensação de insegurança entre os moradores, que se sentem presos em suas próprias casas. A repórter Mirna Pinto relata, ao vivo, a situação de medo e de alerta constante vivida pelos cidadãos da região.

