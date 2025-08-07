Três guardas municipais ficam feridos durante ação de reordenamento no centro de Manaus (AM) A ação da prefeitura visa retirar mercadorias irregulares, mas encontrou resistência dos ambulantes, que protestaram com barricadas e fogo Balanço Geral Manaus|Do R7 07/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h19 ) twitter

Um confronto entre guardas municipais e vendedores ambulantes no centro de Manaus (AM) resultou em tumulto e pessoas feridas. A ação de reordenamento da prefeitura visa retirar mercadorias irregulares, mas encontrou resistência dos ambulantes, que protestaram com barricadas e fogo. A polícia foi acionada para controlar a situação, enquanto a prefeitura busca regulamentar o comércio local.