Três irmãos são presos suspeitos de estuprar adolescente de 17 anos A vítima, que perdeu a condução para casa, foi atacada em uma área isolada Balanço Geral Manaus|Do R7 21/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 21/07/2025 - 18h18 )

Três irmãos foram presos na zona rural de Nhamundá, no Amazonas, suspeitos de estuprar uma adolescente de 17 anos. A vítima, que perdeu a condução para casa, foi atacada em uma área isolada. A operação, liderada pela Polícia Civil, também desarticulou um braço do tráfico local. As autoridades destacam a importância das denúncias anônimas para combater o abuso sexual na região.