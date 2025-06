Três mulheres são feitas reféns em carro roubado na zona norte de Manaus (AM) Os criminosos, armados com uma arma falsa e uma faca, ameaçaram as vítimas com extrema violência Balanço Geral Manaus|Do R7 02/06/2025 - 18h11 (Atualizado em 02/06/2025 - 18h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus (AM), três mulheres foram mantidas reféns em um carro roubado. Os criminosos, armados com uma arma falsa e uma faca, ameaçaram as vítimas com extrema violência. A polícia, em patrulhamento de rotina, foi acionada e conseguiu deter os dois infratores, que já tinham histórico de sequestro. As vítimas foram resgatadas sem ferimentos graves.