Três pessoas morreram em menos de 12 horas em acidentes de trânsito em zonas diferentes de Manaus (AM)

Especialistas e autoridades destacam a necessidade urgente de medidas de segurança e conscientização para evitar novas fatalidades

Balanço Geral Manaus|Do R7

Manaus (AM) enfrenta um aumento alarmante de acidentes de trânsito, com três mortes em menos de 12 horas. A imprudência, a alta velocidade e os retornos irregulares são apontados como principais causas. A avenida Torquato Tapajós, uma das mais movimentadas, é cenário frequente de tragédias. Especialistas e autoridades destacam a necessidade urgente de medidas de segurança e conscientização para evitar novas fatalidades.

