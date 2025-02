Tribunal do crime: jovem é sequestrado e torturado até a morte Arleson da Costa de Castro, de 25 anos, teria sofrido um acerto de contas de uma facção criminosa Balanço Geral Manaus|Do R7 31/01/2025 - 14h59 (Atualizado em 31/01/2025 - 14h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois homens, integrantes de uma facção criminosa, foram presos por participação em uma ação do ‘tribunal do crime’ no interior do Amazonas. Identificados como Isaías Gomes de Miranda e Lucas da Silva Lima, ambos de 28 anos, os homens sequestraram Arleson da Costa de Castro, de 25 anos, e o torturaram até a morte.

De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime seria um acerto de contas, visto que Arleson praticava furtos e tráfico no município, o que chamava a atenção da polícia para a região onde o grupo atuava.

A polícia trabalha para localizar os outros três envolvidos no crime. Os indivíduos presos irão responder por sequestro e homicídio.