Trio é preso por envolvimento na morte de empresário durante invasão à residência de Manaus (AM) As investigações apontam que o grupo criminoso planejou o assalto após obter informações de um motorista de aplicativo Balanço Geral Manaus|Do R7 08/08/2025 - 14h36 (Atualizado em 08/08/2025 - 14h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três homens foram presos em Manaus (AM), suspeitos de envolvimento no assassinato do empresário Severino Gomes das Mercês. O crime ocorreu em 17 de julho, dia em que a vítima foi alvejada com mais de 10 tiros em sua residência. As investigações apontam que o grupo criminoso planejou o assalto após obter informações de um motorista de aplicativo. A polícia ainda busca outros envolvidos e alerta sobre a importância de não compartilhar informações pessoais com desconhecidos.