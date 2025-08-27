Trio é preso suspeito de sequestrar motorista por app e obrigá-lo a dirigir enquanto fazia arrastões A ROCAM agiu rapidamente, resgatando o motorista e prendendo os suspeitos, que já tinham passagens pela polícia Balanço Geral Manaus|Do R7 27/08/2025 - 13h36 (Atualizado em 27/08/2025 - 13h36 ) twitter

Em Manaus (AM), os criminosos estão cada vez mais ousados, desafiando a segurança pública com ações violentas. Um trio sequestrou um motorista de aplicativo, obrigando-o a dirigir, enquanto realizava assaltos. A ROCAM (Rondas Ostensivas Com Aplicação de Motocicletas) agiu rapidamente, resgatando o motorista e prendendo os suspeitos, que já tinham passagens pela polícia. A polícia alerta motoristas de aplicativos sobre os riscos e recomenda manter a calma em situações de perigo.