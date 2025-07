Trio é preso suspeito de usar dispositivo ‘Chapolin’ para cometer furtos de veículos Três homens foram presos na zona centrosul de Manaus (AM), suspeitos de bloquear sinais de alarme com o dispositivo Balanço Geral Manaus|Do R7 15/07/2025 - 17h28 (Atualizado em 15/07/2025 - 17h28 ) twitter

Uma quadrilha em Manaus (AM) foi desmantelada após usar o dispositivo ‘Chapolin’ para furtar veículos. Três homens foram presos na zona centro-sul, suspeitos de bloquear sinais de alarme com o dispositivo. A polícia encontrou celulares e uma chave de fenda com os suspeitos, que negaram envolvimento. As vítimas são incentivadas a denunciar furtos ocorridos durante eventos locais.