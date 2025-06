UEA lança vestibular 2025 com mais de 3 mil vagas e novo curso de bacharelado em IA As inscrições para o vestibular começam em 20 de julho, com provas em outubro Balanço Geral Manaus|Do R7 17/06/2025 - 17h55 (Atualizado em 17/06/2025 - 17h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Universidade Estadual do Amazonas anunciou o lançamento de um bacharelado em Inteligência Artificial, destacando-se como a primeira da região norte a oferecer tal curso. As inscrições para o vestibular começam em 20 de julho, com provas em outubro. O curso será inicialmente oferecido nos campus de Parintins e Itacoatiara, com planos de expansão.