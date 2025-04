Unidade de Saúde Gebes Medeiros é reaberta em Manaus (AM) A unidade conta com 70 ambientes distribuídos em dois pisos e tem capacidade para realizar até 54 mil procedimentos mensais Balanço Geral Manaus|Do R7 15/04/2025 - 16h31 (Atualizado em 15/04/2025 - 16h31 ) twitter

A Unidade de Saúde da Família Gebes Medeiros, localizada no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus (AM), foi reinaugurada com uma estrutura nova e mais moderna.

Com 1500 m2 de área construída, a unidade é a maior da prefeitura de Manaus e, agora, serve como referência para 36 mil moradores da região.

Após uma reforma completa, a unidade conta com 70 ambientes distribuídos em dois pisos e tem capacidade para realizar até 54 mil procedimentos mensais. A reforma incluiu a troca de telhado, forro, sistemas elétrico e hidráulico, além da modernização dos espaços e equipamentos.

A unidade oferece consultas, exames, imunização e acompanhamento de condições crônicas como hipertensão e diabetes, reforçando a atenção primária à saúde na cidade.