Velório de Rafaely é marcado por dor, revolta e cobrança por responsabilização das suspeitas
A polícia e o Conselho Tutelar são criticados por negligência, enquanto a família busca justiça
O caso chocante de Rafaely, uma menina de 5 anos, morta pela mãe e madrasta, expõe falhas no sistema de proteção infantil. Denúncias de maus-tratos foram ignoradas, resultando na tragédia. A polícia e o Conselho Tutelar são criticados por negligência, enquanto a família busca justiça. O crime brutal gerou revolta e pedidos de punição severa para as responsáveis.