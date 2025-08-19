Venezuelano é espancado suspeito de tentativa de abuso contra menina de 11 anos
O incidente ocorreu em um beco de Manaus (AM), onde ele foi amarrado e espancado antes de ser socorrido em estado grave
Moradores do bairro Alvorada, em Manaus (AM) agrediram brutalmente um homem venezuelano, após ele ser acusado de tentar abusar de uma menina de 11 anos. O incidente ocorreu em um beco, onde ele foi amarrado e espancado antes de ser socorrido em estado grave. A polícia investiga o caso, enquanto a comunidade expressa revolta. A identidade do suspeito não foi divulgada.