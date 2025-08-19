Logo R7.com
Venezuelano é espancado suspeito de tentativa de abuso contra menina de 11 anos

O incidente ocorreu em um beco de Manaus (AM), onde ele foi amarrado e espancado antes de ser socorrido em estado grave

Balanço Geral Manaus|Do R7

Moradores do bairro Alvorada, em Manaus (AM) agrediram brutalmente um homem venezuelano, após ele ser acusado de tentar abusar de uma menina de 11 anos. O incidente ocorreu em um beco, onde ele foi amarrado e espancado antes de ser socorrido em estado grave. A polícia investiga o caso, enquanto a comunidade expressa revolta. A identidade do suspeito não foi divulgada.

