Venezuelano é espancado suspeito de tentativa de abuso contra menina de 11 anos O incidente ocorreu em um beco de Manaus (AM), onde ele foi amarrado e espancado antes de ser socorrido em estado grave Balanço Geral Manaus|Do R7 19/08/2025 - 16h17 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h17 )

Moradores do bairro Alvorada, em Manaus (AM) agrediram brutalmente um homem venezuelano, após ele ser acusado de tentar abusar de uma menina de 11 anos. O incidente ocorreu em um beco, onde ele foi amarrado e espancado antes de ser socorrido em estado grave. A polícia investiga o caso, enquanto a comunidade expressa revolta. A identidade do suspeito não foi divulgada.