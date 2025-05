Vereadora de Maués (AM) denuncia racismo sofrido nas redes sociais Apesar de a publicação ter sido apagada, Carla Leite registrou um boletim de ocorrência Balanço Geral Manaus|Do R7 16/05/2025 - 17h02 (Atualizado em 16/05/2025 - 17h02 ) twitter

A vereadora Carla Leite, do PSD de Maués, no Amazonas, foi vítima de racismo nas redes sociais. Após uma sessão na Câmara dos Vereadores, ofensas racistas comparando-a a um macaco foram publicadas, gerando grande repercussão negativa. Apesar de a publicação ter sido apagada, a vereadora registrou um boletim de ocorrência, e o Ministério Público do Amazonas instaurou uma notícia-crime para investigar o caso. Três pessoas foram identificadas como responsáveis, incluindo um servidor municipal.