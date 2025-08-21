Viaduto Rei Pelé sofre com furtos e vandalismo; população e autoridades discutem segurança no local A Guarda Municipal intensificou o patrulhamento e instalou mais câmeras de segurança para coibir essas ações Balanço Geral Manaus|Do R7 21/08/2025 - 13h24 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h24 ) twitter

Em Manaus (AM), o viaduto Rei Pelé enfrenta problemas de vandalismo e furtos, especialmente na academia ao ar livre do complexo. A Guarda Municipal intensificou o patrulhamento e instalou mais câmeras de segurança para coibir essas ações. A população é incentivada a denunciar atos suspeitos pelo número 53. Desde a inauguração, já ocorreram sete prisões, mas a reincidência é um desafio devido à legislação.