Viaduto Rei Pelé sofre com furtos e vandalismo; população e autoridades discutem segurança no local
A Guarda Municipal intensificou o patrulhamento e instalou mais câmeras de segurança para coibir essas ações
Em Manaus (AM), o viaduto Rei Pelé enfrenta problemas de vandalismo e furtos, especialmente na academia ao ar livre do complexo. A Guarda Municipal intensificou o patrulhamento e instalou mais câmeras de segurança para coibir essas ações. A população é incentivada a denunciar atos suspeitos pelo número 53. Desde a inauguração, já ocorreram sete prisões, mas a reincidência é um desafio devido à legislação.