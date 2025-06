Vídeo de rato em bolo revolta moradores em Manacapuru (AM) A panificadora envolvida nega responsabilidade, alegando acusações infundadas Balanço Geral Manaus|Do R7 11/06/2025 - 18h00 (Atualizado em 11/06/2025 - 18h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um vídeo chocante de um bolo com pedaços de rato encontrado em Manacapuru (AM) viralizou e dividiu opiniões. A panificadora envolvida nega responsabilidade, alegando acusações infundadas e se disponibiliza para inspeções sanitárias. O caso gerou grande repercussão, com debates sobre a origem do problema e a responsabilidade do cliente no armazenamento do bolo.