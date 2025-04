Violência contra a mulher cresce no Amazonas Secretária da Mulher discute o aumento dos casos e a importância da coragem das vítimas em denunciar Balanço Geral Manaus|Do R7 09/04/2025 - 18h11 (Atualizado em 09/04/2025 - 18h11 ) twitter

A reportagem do Balanço Geral acorda a crescente preocupação com a violência contra a mulher no Amazonas, destacando o papel do SAPEM (Serviço de Apoio Emergencial à Mulher), que oferece suporte psicológico, social e jurídico às vítimas.

A Secretária da Mulher discute o aumento dos casos e a importância da coragem das vítimas em denunciar.

O serviço funciona 24 horas, proporcionando acolhimento e encaminhamento para a Casa Abrigo, onde as mulheres podem permanecer por até 180 dias.

A matéria também menciona casos de grande repercussão, como o de um cantor de forró acusado de agressão, e enfatiza a necessidade de educação e divulgação dos serviços de apoio para romper o ciclo de violência.