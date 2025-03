Zona oeste de Manaus vive clima de medo com assaltos frequentes Bandidos aproveitam troca de plantão da polícia para cometer crimes na região Balanço Geral Manaus|Do R7 14/03/2025 - 15h02 (Atualizado em 14/03/2025 - 15h02 ) twitter

Um assalto em plena luz do dia no bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus (AM), expõe a rotina de medo vivida pelos moradores. No vídeo, filmado por câmeras de segurança, criminosos em motos sem placas abordam uma vítima que estava indo trabalhar e levam seu celular.

Moradores da região relatam casos de arrastões e assaltos em pontos de ônibus, além de afirmarem que os criminosos aproveitam a troca de plantão da polícia para agir.

O caso de assalto está sob investigação pela delegacia da região.