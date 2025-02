Funcionário conta detalhes de tentativa de homicídio Responsável por estacionamento de pizzaria levou um tiro no ombro e passou por cirurgia Amazonas|Do R7 20/01/2025 - 16h14 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um advogado de 49 anos é suspeito de atirar contra um funcionário do estacionamento de uma pizzaria localizada no conjunto Morada do Sol, área nobre de Manaus (AM).

A vítima da tentativa de homicídio, que levou um tiro no ombro e precisou passar por cirurgia, deu detalhes de como tudo aconteceu.