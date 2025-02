Sgto da PM de Rondônia se envolve em confusão e acaba sendo agredido Ainda não tivemos o retorno da polícia sobre este caso Amazonas|Do R7 03/02/2025 - 13h23 (Atualizado em 03/02/2025 - 13h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De acordo com os moradores, o sargento estava com um facão e, armado com ele, agredia e ameaçava as pessoas no bairro São Francisco, em Humaitá (AM). Em resposta, um homem conseguiu tomar o facão dele e usou a lateral da arma para agredi-lo.

A reportagem tentou contato com a polícia, mas ainda não obteve resposta.