Chrysler cria minivan off-road que ninguém pediu, mas que é legal
Se os SUVs vão dominar o mundo, que tal uma minivan com alma de SUV? Essa é a ideia da Chrysler com essa versão da Pacifica
De uns tempos para cá, mesmo nos EUA, as minivans estão sucumbindo aos SUVs. Mas, ainda é possível ter esperança no segmento com uma SUVzação das minivans? Se a Chevrolet já fez isso com a Spin e a GAC Aion Y nasceu assim, chegou a vez da Chrysler Pacifica ficar com cara de SUV.
De uns tempos para cá, mesmo nos EUA, as minivans estão sucumbindo aos SUVs. Mas, ainda é possível ter esperança no segmento com uma SUVzação das minivans? Se a Chevrolet já fez isso com a Spin e a GAC Aion Y nasceu assim, chegou a vez da Chrysler Pacifica ficar com cara de SUV.
Para saber mais sobre essa inovadora minivan off-road, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Leia Mais em Auto Mais:
Leia Mais em Auto Mais: