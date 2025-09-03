Cinco carros para comprar pelo preço do Citroën C3 XTR 2026 O Citroën C3 XTR é uma das novidades da linha 2026. Diversos itens de série, 75 cv e preço de R$ 88.990 são seus destaques Auto Mais|Do R7 03/09/2025 - 20h20 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h20 ) twitter

Vendas de carros novos em 2025 - Fenabrave

A linha 2026 do Citroën C3 trouxe boas novidades e uma delas foi a reestreia da versão XTR. Essa variante tem estilo aventureiro e já esteve presente na gama do hatch compacto francês há um bom tempo. Ela tem apliques exclusivos, partes escurecidas espalhadas pela carroceria e usa o motor 1.0 Firefly flex aspirado de 75 cv. Além disso, o câmbio é manual de cinco marchas.





Para descobrir quais são os cinco carros que podem ser adquiridos pelo preço do Citroën C3 XTR 2026, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

